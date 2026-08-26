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Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Ertuğrul Büyük (45), akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Büyük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Ertuğrul Büyük (45), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bulutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Ertuğrul Büyük, akıma kapılıp metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ertuğrul Büyük'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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