Elektrik Akımına Kapılan İşçilerin Cesetleri Ailelerine Teslim Edildi

ANTALYA Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) kanalizasyon terfi istasyonunda elektrik akımına kapılıp hayatlarını kaybeden Fırat Çiçek (37) ve Emin Akyüz (37) ile yardım için istasyona giren Mahmut Yıldız'ın (33) cesetleri, ailelerine teslim edildi.

ANTALYA Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) kanalizasyon terfi istasyonunda elektrik akımına kapılıp hayatlarını kaybeden Fırat Çiçek (37) ve Emin Akyüz (37) ile yardım için istasyona giren Mahmut Yıldız'ın (33) cesetleri, ailelerine teslim edildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için gelen işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. İşçilerin çığlıklarını duyan Mahmut Yıldız da istasyona indi. İşçiler ve Yıldız, hayatlarını kaybetti.