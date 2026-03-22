Elektrik direğinde akıma kapılan işçi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mardin'in Savur ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıkan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu, akıma kapılarak 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MARDİN'in Savur ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu (44), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 15 Mart'ta Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu, akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Değirmencioğlu, ambulansla Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Değirmencioğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Afif Değirmencioğlu, hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Değirmencioğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali