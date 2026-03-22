Elektrik direğinde akıma kapılan işçi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

MARDİN'in Savur ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu (44), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 15 Mart'ta Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu, akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Değirmencioğlu, ambulansla Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Değirmencioğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Afif Değirmencioğlu, hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Değirmencioğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı