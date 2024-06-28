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Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Zam, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

EPDK'den yapılan açıklamada "Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNDE YAŞANAN ARTIŞ NEDENİYLE"

Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Zam Güncel Haberler

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Yorumlar (112)

Adem Sakar:

Herhalde bunlar Türk milletinin Gömü buldu sanıyo bunun başka bir açıklaması yok

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Sefa Altun:

Yaparsa AK parti yapar,durmak yok ZAMMA devam...

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yanıt11
VEFA:

On bin TL taban aylığı alan, İşçi emeklisinin maaşı sadece fatura ve aidatları bile ödemeye yetmez artık! Ver yetkiyi, gör etkiyi!...

yanıt452
yanıt14
Sefa Altun:

MEMURA EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMİ OLMASİN DİYE 1 TEMMUZ....

418
9
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Yusuf Akpınar:

araya sıkıştirilan zama bak ülkemiz batti

372
11
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Metehan Eryilmaz:

Vatandaş umurlarında değil ki. Yandaşların vergi borçlarını affetsinler vatandaşın sırtına zam ve vergi yükünü bindirsinler. Fakirden alıp zengine veren bi sistem

yanıt59
yanıt0
Ömer Can:

sabahki haberde cevdet yılmaz enflasyon eylül ayı başında düşecek diyordu meğer zamdan bahsetmiş haberimiz yok

yanıt80
yanıt2
SüLeyman Kiyağ:

Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz diyenler , gözünüz aydın artık o da yok .

yanıt53
yanıt1
Vatanım Türkiye:

Şu günlerde tek duyduğum kelime ZAM, nedense.

345
7
yanıtYanıtla
Oktay Çelikkol:

Güzel haber..Ateşli bir şekil de savunalım ve alkışlayalım. şak şak şak

326
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Tüm 112 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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