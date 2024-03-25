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Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı

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Yurt dışına firar eden Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne Tekirdağ Çorlu'da bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 gün süren Mahzen-19 ismi verilen operasyonda yakalanan 13 şüphelinin, Boyun'un verdiği talimatla suikast hazırlığında olduğunu bildirdi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya "Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" ifadelerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Elebaşı Barış Boyun' un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürme, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 1 adet lav silahı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 74 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca fişeği, 31 adet pompalı tüfek kartuşu, 3 adet kar maskesi ve 2 adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu."

Yerlikaya, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarmayı tebrik ederek "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Salih Kandıralı:

Ülkenin yarısı başlı başına çete olmuş. Meksikadan kötü hale gelmişiz. Bu çete bozuntularını çökerten ne çökermese ne.

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Ali Tokgönül:

Bu gibi haberleri duyunca Aklıma konuşurken gözümüzün içine baka baka parmak sallayan biri geliyor ... Allah onu bildiği gibi yapsın .

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Mehmet:

Canlarım bu sözlerin bir anlamı var mı bilmiyorum. Keşke dediklerini yapsalar. Arka planda ne planları var Allah bilir. Günü idare etme dönemini geçmemiz lazım. Gerçek ten söyledikleri ile yaptıkları bir olan insanlar olmamızı Rabbimden diliyorum .

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Ahmet Tanıl Aslan:

13 kişiden çıkan cephane bu mudur? :)

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Export 86:

Eskiden bir fıkra vardı 3 Yahudi bir araya gelse şirket kurar 3 Türk bir araya gelince devlet kurar. O fıkra güncellendi 3 Türk bir araya gelince çete kurar :)

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