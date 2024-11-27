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Eldivanlı ortaokul öğrencileri, Çankırı'da bulunan liseleri ziyaret etti

Eldivanlı ortaokul öğrencileri, Çankırı'da bulunan liseleri ziyaret etti
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Eldivan Şehit Üsteğmen Yılmaz Gülhan Ortaokulu öğrencileri, Çankırı merkezde bulunan liselere ziyaret gerçekleştirdi.

Eldivan Şehit Üsteğmen Yılmaz Gülhan Ortaokulu öğrencileri, Çankırı merkezde bulunan liselere ziyaret gerçekleştirdi.

Liseleri tanıtmak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Mehmet Ata Tarım Meslek Teknik Anadolu Lisesi, TOBB Fen Lisesi ve Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, lise öğretmenlerinden branşlar ve akademik faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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