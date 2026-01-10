"Kıvılcım ve Volkan: Enerjinin İzinde" YouTube'da çocuklarla buluşacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), "Kıvılcım & Volkan" animasyon serisini YouTube'da çocuklarla buluşturuyor.

Dernek, çocuklara elektrik ve enerjiyi eğlenceli, anlaşılır ve ilham verici şekilde anlatmak için yeni bir animasyon projesini hayata geçirdi.

Animasyonda, enerjik ve meraklı iki ana karakter Kıvılcım ve Volkan, izleyicileri elektriğin öğretici dünyasında yolculuğa çıkaracak. İki karakter, verimliliği, elektriğin ne olduğunu, günlük hayatta nerelerde ve nasıl kullanıldığını gösterirken, bu bilgileri çocukların kolayca keşfedebileceği bir anlatımla aktaracak.

Hikayeler ve akılda kalıcı karakterler aracılığıyla sunulan içeriklerle çocukların hem öğrenmesi hem de merak ederek keşfetmesi hedefleniyor.

Projenin temel amacına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sektör olarak yatırım odağımızı yalnızca insana değil, insanın içinde yaşadığı modern yaşamı mümkün kılan sağlığı, eğitimi ve konforu destekleyen tüm altyapıya yöneltiyoruz. Elektrik enerjisi bugün yaşamın her alanında temel bir rol üstleniyor. Bu bilinçle geleceği şekillendirirken yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımıza daha müreffeh bir yarın bırakmayı asli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çünkü çocuklarımız, geleceğimizin en değerli güvencesi."

Erdoğan, çocukların merak duygusunu beslemeyi, enerjiyi soyut bir kavramdan öte, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kavramalarını sağlamayı istediklerini dile getirerek, "Enerji farkındalığı yüksek, sorgulayan, araştıran bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kıvılcım ve Volkan animasyonunu da çocukların aktif katılımıyla gelişen, yaratıcı ve öğretici bir öğrenme yolculuğu olarak tasarladık." dedi.

Animasyonun ilk bölümü "Kıvılcım ve Volkan: Enerjinin İzinde" Youtube'da "@KıvılcımVolkan" adresinde bugün saat 11.00'de yayınlanacak.