Haberler

Kahramanmaraş'ta aşçılık öğrencileri, taşımalı öğrenciler için yemek çıkartıyor

Kahramanmaraş'ta aşçılık öğrencileri, taşımalı öğrenciler için yemek çıkartıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, günlük olarak taşımalı eğitim alan 1.615 öğrenci için sıcak yemek hazırlıyor. Uygulama, öğrencilere hem mesleki eğitim imkanı sunuyor hem de sağlıklı beslenme desteği sağlıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için günlük sıcak yemek hazırlıyor.

Elbistan Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 51 öğrenci, alan öğretmenleri ve usta aşçılar eşliğinde okul mutfağında uygulamalı eğitim alarak günlük bin 615 öğrenci için yemek üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamayla taşımalı eğitim alan öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda hazırlanmış yemeklere erişiminin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmanın mesleki eğitime katkı sunduğu vurgulanarak, "Hazırlanan yemekler, Elbistan ilçe merkezindeki 12 okul ile 18 kırsal mahallede bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki okullara ulaştırılıyor. Uygulama sayesinde öğrenciler, mesleki bilgilerini pratikte geliştirme imkanı bulurken, 2025 yılı itibarıyla okulun döner sermaye cirosu 19 milyon liraya ulaştı. Uygulama, sosyal sorumluluk ve mesleki eğitim açısından sürdürülebilir ve örnek bir modeldir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu