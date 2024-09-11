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Elbistan'da Kamyonetin Çarptığı Akülü Tekerlekli Sandalye Kullanıcısından Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonetin çarptığı akülü tekerlekli sandalyelerde bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan cadde, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Yaralılardan Mustafa İşbilir, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer iki yolcunun tedavisi sürüyor. Kazadan sonra gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün de işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonetin çarptığı akülü tekerlekli sandalyelerde bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

R.G. yönetimindeki 46 AEF 901 plakalı kamyonet, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde akülü engelli araçlarıyla ilerleyen Mustafa İşbilir (37), kardeşi Aziz İşbilir (36) ve E.Ş'nin kullandığı akülü tekerlekli sandalyelere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan tekerlekli sandalyelerin kullanıcıları, M.İ, A.İ. ve E.Ş. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan cadde, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yaralılardan Mustafa İşbilir, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer iki yolcunun tedavisi sürüyor.

Kazadan sonra gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün de işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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