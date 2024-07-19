Elbistan'da kamyon devrildi, sürücü yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kamyonun damperindeki yükü boşaltırken devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde damperindeki yükü boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
U.O'nun kullandığı 42 DKG 97 plakalı kamyon, Orhangazi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde damperindeki toprağı boşaltılırken devrildi.
Bu sırada kamyondan dışarı atlamak isteyen U.O. düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
U.O, sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.