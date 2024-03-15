Elbistan'da Elektrik Akımına Kapılan Baba ve Oğlu Yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir binanın ikinci katına taşıdıkları inşaat demiri yüksek gerilim hattına temas eden baba ve oğlu elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik akımına kapılan baba ve oğlu yaralandı.
İdris İ. ile oğlu Recep İ, Cumhuriyet Mahallesi Yoğunsöğüt Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katına taşıdıkları inşaat demirinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.