Haberler

Elbistan'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

Elbistan'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrası hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde, afette hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Elbistan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Daha sonra "1001 Hatim"in duasının yapıldığı etkinlikte, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında

Operasyon sırası onlara geldi! Teker teker gözaltına alındılar
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir