- Elbistan Belediyesi halk ekmeği bedava verecek

Depremden önce 1 TL olan ekmek artık bedava

KAHRAMANMARAŞ - Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Depremden önce halk ekmeğimizi vatandaşlarımıza 1 liradan satıyorduk ama depremden sonra üretmiş olduğumuz tüm ekmeği vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye, halk ekmek fabrikasında ürettiği ekmeğin tanesini 3 yıldır 1 liradan satışa sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 6 Şubat depremlerinin ardından halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmeğin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

Elbistan Belediyesi'nin 330 dönüm de ekim gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Gürbüz, "Hasat zamanı geldi daha önce boş olan belediyemize ait olan tarladayız şuanda. 4 buçuk milyon metrekarelik bir mülkiyete sahip belediyemiz. Daha önceki yıllarda boş olan bu alanlarda ekimler gerçekleştiriliyor. Buradan elde etmiş olduğumuz ürünleri de halk ekmekte değerlendiriyoruz. 2020, 21 ve 22 yıllarında halk emeği 1 liradan vermiştik. 2023 yılında depremden sonra da tüm üretmiş olduğumuz halk ekmeği ücretsiz olarak vermeye başladı. Birçok insan da merak ediyor haliyle bunu nasıl başarabiliyorsunuz diye. Yani kendi boş olan arsalarımızı ekiyoruz. Ekimini gerçekleştirdiğimiz bölgelerdeki elde etmiş olduğumuz ürünü halk ekmek fabrikamıza sevk ederek vatandaşımıza ekmek olarak sunuyoruz" dedi.

Belediye bünyesindeki arazilerin de boş kalmayıp üretim yapaklarını ifade eden Başkan Gürbüz, "Bundan sonraki yıllarda boş olan bırakmayacağız ve ekili alanları artıracağız. Dünyanın dünya krizi ile uğraştığı dönemde biz tüm alanımızı boş bırakmayıp hepsini ekeceğiz. İnşallah elde ettiğimiz hasattan ise halk ekmeğimizin üzerindeki ürünleri vatandaşlarımıza yine ücretsiz olarak ulaştıracağız. Depremden önce halk ekmeğimizi vatandaşlarımıza 1 liradan satıyorduk ama depremden sonra üretmiş olduğumuz tüm ekmeği vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vereceğiz. Biz burada her hangi bir kriterde koymadık. Zaten herkes depremzede herkesin ciddi sorunları var.