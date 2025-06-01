Elazığlı Çiftçiden Domuzlara Sitem

Elazığlı çiftçi, çilek bahçesini talan eden domuzlara sitem etti

ELAZIĞ - Elazığlı çiftçi Mustafa Yıldız, çilek tarlasını talan eden domuzlara sitem etti.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesinde domuz sürüsü Mustafa Yıldız'ın tarlasına girerek ekili çileklere zarar verdi. Sabah tarlasına geldiğinde çileklerinin zarar gördüğü fark eden Yıldız, cep telefonu kamerası ile bir video çekere domuzlara sitem etti. Yıldız'ın "Ula oğlum ben sizin kaleminiz kırdım. Olmuş çileği yiyeydiniz ne istediniz olmamış çilekten" sözleri izleyenleri gülümsetti.