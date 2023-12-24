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ELAZIĞLI ASKERİN ŞEHİT OLMADAN ÖNCEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

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IRAK'ın kuzeyinden acı haberi gelen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22), şehit olmadan önce komutanına Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar dediği bir video gönderdiği ortaya çıktı.

IRAK'ın kuzeyinden acı haberi gelen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22), şehit olmadan önce komutanına Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar dediği bir video gönderdiği ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Elazığ'daki ailesine ulaştırılırken, Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı. Görüntülerde, Şehit Aslan'ın, Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar dediği duyuldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Aslan Piyade Irak Terör Güncel Haberler

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