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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu Ağın ilçesini ziyaret etti

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hatipoğlu, ilçede toplantı düzenleyerek talepleri dinledi ve daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca şehit ailesini ziyaret eden Hatipoğlu, TOKİ konutları ve hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesini ziyaret etti.

Hatipoğlu, ilçe ziyaretinde Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum müdürleri ve muhtarların katılımıyla toplantı yapan Hatipoğlu, talepleri dinledi.

Hatipoğlu, daha sonra ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede bir şehit ailesini ziyaret eden Hatipoğlu, TOKİ konutları, leblebi ve badem üretim tesisinde ile inşaatı devam eden hükümet konağında incelemelerde bulundu.???????

Kaynak: AA / Güncel

Numan Hatipoğlu Elazığ Ağın Politika Güncel Haberler

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