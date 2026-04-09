Elazığ Valisi Hatipoğlu şehit polisin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Hatipoğlu ve beraberindekiler, Keban ilçesinin Akçatepe köyündeki şehidin ailesinin evine gittiği belirtildi.
Açıklamada, Hatipoğlu'nun şehidin babası Abdulkadir Yalçın'a başsağlığı dilediği kaydedildi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan