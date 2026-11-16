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Elazığ polisi, motosikletli tim hayranı Mehmet Anıl'a doğum günü sürprizi yaptı

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Elazığ'da Toplum Destekli Polislik ekipleri, motosikletli polislere hayranlık duyan Mehmet Anıl Yılmaz'a doğum günü sürprizi yaptı. Yılmaz, motosikletli polislerle bir araya gelip polis motosikletlerini inceledi; ekipler pasta keserek yeni yaşını kutladı.

ELAZIĞ'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli polislere hayranlık duyan Mehmet Anıl Yılmaz'a doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisleri ve özellikle motosikletli polis timlerini çok seven Mehmet Anıl Yılmaz'ın doğum günü dolayısıyla sürpriz bir kutlama organize etti. Motosikletli polis ekipleriyle bir araya getirilen Yılmaz, çok sevdiği polis motosikletlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Polis ekipleri, doğum günü pastası keserek Mehmet Anıl'ın yeni yaşını kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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