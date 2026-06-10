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Elazığ merkezli 4 ilde 'iş yeri kurşunlama' soruşturmasında 3 tutuklama

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Elazığ merkezli 4 ilde, iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ merkezli 4 ilde, iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iş yeri kurşunlama soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Elazığ merkezli Adana, Şanlıurfa ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Elazığ'da 7, Şanlıurfa'da 1, Muğla'da 1 ve Adana'da 1 olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrolle diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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