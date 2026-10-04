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Elazığ Keban'da köylüler kaynak kurumasın diye 234 yıllık gelenekle kurban kesti

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Elazığ Keban'da köylüler kaynak kurumasın diye 234 yıllık gelenekle kurban kesti
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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar, Başpınar kaynak suyunun kurumaması için muhtarlık organizasyonunda kurban kesti. 234 yıldır süren gelenek kapsamında 1 büyükbaş ve 4 küçükbaş kesildi; etler köy sakinleri ve misafirlere ikram edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kesti.

Ulupınar Köyü Muhtarlığı organizasyonunda yapılan etkinlikte, Başpınar kaynak suyunun bulunduğu alanda bir araya gelen vatandaşlar yıllardır sürdürülen gelenek doğrultusunda 1 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvan kesti.

Kesilen kurban etleriyle hazırlanan yemekler, köy sakinlerine ve misafirlere ikram edildi.

Köy muhtarı Nazım Sezer, her yıl köy halkının desteğiyle alınan büyük ve küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak kesildiğini söyledi.

Sezer, "234 yıldır süre gelen bir geleneğimiz, bereket için her yıl kurbanlar kesiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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