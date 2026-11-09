Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Keban'da eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Keban'da eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde 7 Kasım'da eski eşi A.P. tarafından tüfekle vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti. 2 çocuk annesi kadının cenazesi, köy mezarlığındaki alanda kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

Denizli köyünde 7 Kasım'da eski eşi A.P. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Nazmiye Ö. için köy mezarlığındaki alanda cenaze namazı kılındı.

Nazmiye Ö'nün naaşı, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Olay

Denizli köyünde 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö'nün (56) evine giden A.P, yanındaki tüfekle kadına ateş etmiş, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık personelince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olay yerinden kaçan A.P, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı38

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu45

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Fatma Betül Sayan Kaya 'Ev hanımıyım' deyip aylık gelirini açıkladı93

Fatma Betül "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler
Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade

Bütçe komisyonunda açıkladı! İşte fon vurgununda iade edilen rakam
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya 'iklim politikası' mesajı20

COP31 bu çağrıyla başladı: Tarihi iş birliğini kuralım