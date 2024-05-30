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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde temizlik çalışması yürütülüyor

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Sivrice Belediyesi ekipleri tarafından ilçede temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında otlar temizleniyor ve ağaçlar budanıyor. Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütülüyor.

Sivrice Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik çalışması yapılırken, aynı zamanda otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla ilçede temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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