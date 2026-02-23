Haberler

Baskil'de din görevlileri toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baskil Müftülüğü tarafından düzenlenen aylık olağan toplantıda, din hizmetlerinin etkinliğini artırmak için yapılan çalışmalar değerlendirildi. İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, personelin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Elazığ'ın Baskil Müftülüğü tarafından aylık olağan toplantı yapıldı.

İlçe Müftü Ferhat Elibol başkanlığında, müftülükte düzenlenen toplantıya, şube müdürleri, büro personelleri, cami imam ve hatipleri ile Kur'an kurslarının öğreticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, ilçedeki din hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi, gelecek ay yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Müftü Elibol, yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor