Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz köy ziyaretlerinde talepleri dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz köy ziyaretlerinde talepleri dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Modanlı ve Aşağıyabanlı köyleri ile Ortayabanlı mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü, talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette Yılmaz'a İlçe Jandarma Komutan Vekili, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve İlçe Müftüsü eşlik etti.

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu.

İlçeye bağlı Modanlı ve Aşağıyabanlı köyleri ile Ortayabanlı mezrasını ziyaret eden Yılmaz, vatandaşlarla görüştü, talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Yılmaz'a, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Caner Koramaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz, İlçe Müftüsü Mustafa Kılınç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da eşlik etti.

Kaynak: AA
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den AB ve Yunanistan'a Libya tepkisi! Doğu Akdeniz'de geri adım yok

MSB'den AB ve Yunanistan'a Libya tepkisi! Geri adım yok
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da

Dünyaca ünlü dizinin yıldızı İstanbul’da: Gözlerim doldu
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü
Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek değersizleştiriyor

Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek...
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü