Elazığ İl Müftülüğü tarafından 'Sabah Namazı Buluşması' düzenlendi

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' programına İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir ve birçok kişi katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve salavat okundu. Program, İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duası ve ikram ile sona erdi.