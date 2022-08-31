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Elazığ haberleri... Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi

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Elazığ gündem haberine göre Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Baskil ilçesine bağlı Zeyve köyü İskender mezrası kırsalında, IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen Arap tavşanı daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Güncel

Baskil Elazığ Güncel Haberler

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