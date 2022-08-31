Elazığ haberleri... Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi Güncel Haberler Elazığ gündem haberine göre Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi. Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi. Baskil ilçesine bağlı Zeyve köyü İskender mezrası kırsalında, IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen Arap tavşanı daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç Baskil Elazığ Güncel Haberler

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