Haber : Elazığ haberi | Elazığ'da 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ haberi | Elazığ'da 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele geçirildi

 - Güncelleme:
Elazığ haberi | Elazığ'da 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele geçirildi

Edinilen Elazığ gelişmesine göre ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele operasyonunda, 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele operasyonunda, 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Baskil ilçesinde, kenevir dikildiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Jandarma, operasyonda, evin bahçesinde 3 metre boyunda 68 kök kenevir ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirdi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin jandarma ekiplerince imha edildiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel

Jandarma Kenevir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title