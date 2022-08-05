Elazığ gündem haberi | Elazığ'da polisler, görme engelli ve otizmli çocukların hayalini gerçekleştirdi - Haberler

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Elazığ gündem haberi | Elazığ'da polisler, görme engelli ve otizmli çocukların hayalini gerçekleştirdi

Elazığ gündem haberi | Elazığ'da polisler, görme engelli ve otizmli çocukların hayalini gerçekleştirdi

Elazığ gündem haberi | ELAZIĞ'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün sosyal medyadan etkinliklerini takip eden görme engelli Berat Açar ve otizmli Muhammed Salih Kocaman, ekiplerin faaliyetlerine katılmak istedi.

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ELAZIĞ'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün sosyal medyadan etkinliklerini takip eden görme engelli Berat Açar ve otizmli Muhammed Salih Kocaman, ekiplerin faaliyetlerine katılmak istedi. Ekipler, Açar ve Kocaman'ı evinden alıp, emniyete götürerek faaliyetlerini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce yapılan faaliyetleri sosyal medyadan sesli uygulamalar sayesinde dinleyen görme engelli Berat Açar ve otizmli Muhammed Salih Kocaman, dahil olmak istedi. İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatlarıyla Açar ve Kocaman için program hazırlandı. Polisler tarafından hediyeler alınan Açar ve Kocaman, evlerinde ziyaret edildi. Polis şapkası takan Açar ve Kocaman daha sonra emniyete götürüldü. Acar ve Kocaman'a polisler eşliğinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olduğu alan ve buradaki hizmetler anlatıldı. Ziyaretin ardından Açar ve Kocaman ile hatıra fotoğrafı çekildi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel

Muhammed Salih Güncel Haberler

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