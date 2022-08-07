Elazığ gündem: Elazığ'da oluşan hortum korkuttu Elazığ haberine göre Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum korkuttu. Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum korkuttu. O anlar saniye saniye görüntülendi. Hortum, Yurbaşı beldesinin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (Yakup Sağlam/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Yurtbaşı Elazığ Güncel Haberler

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