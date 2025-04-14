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Elazığ Elysium AVM'de Zehirli Engerek Yılanı Panik Yarattı

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Elazığ'da Elysium Park AVM'nin otoparkında bir vatandaş aracını almak için indiğinde, araç altından çıkan büyük zehirli engerek yılanıyla karşılaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve yılanın daha sonra doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.

Elazığ Elysium AVM'de görülen zehirli engerek yılanı korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan Elysium Park AVM'nin otoparkında görülen zehirli engerek yılanı görenleri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Elysium Park AVM'de alışveriş yapan bir vatandaş aracını almak için otoparka indi. Aracın altından ses geldiğini fark eden şahıs, aracını çektiğinde kıvrılmış halde duran büyük zehirli engerek yılanı ile karşılaştı. Vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken, yılanın otoparktan çıkartılarak doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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