Bakan Kurum'dan Sivrice depreminin 6. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin 6. yılına dair yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenleri anarak, Elazığ'ın daha dirençli bir şehir haline getirildiğini vurguladı. Depremden etkilenen iki ilde toplam 32 bin 463 bağımsız bölüm inşa edildiği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin 6. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsattı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Rabbimden ülkemizi bir daha böyle acılarla sınamamasını diliyorum. Yaşadığımız acıyı unutmadan, Elazığ'ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir haline getirdik. 25 bin 978 konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim ederek güvenli yaşam alanları oluşturduk. 81 ilimizin tamamını afetlere dirençli hale getirene dek çalışmaya devam edeceğiz."

Depremden etkilenen iki ilde 32 bin 463 bağımsız bölüm inşa edildi

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise Sivrice depreminde 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Depremin ardından hasar tespit çalışmalarının 21 günde tamamlandığı ve sağlam konutların inşasına başlandığı kaydedilen açıklamada, Elazığ'a 21 bin 303 konut, 1100 iş yeri ve 3 bin 575 köy evi olmak üzere depreme dayanıklı 25 bin 978 konut ve iş yeri inşa edildiği aktarıldı.

Açıklamada, depremden etkilenen Malatya'da da 4 bin 426 konut, 204 iş yeri ve 1855 köy evi olmak üzere 6 bin 485 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, iki ilde toplam 32 bin 463 bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
