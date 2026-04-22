Elazığ'da ev yıkımı iddiaları asılsız çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Elazığ'ın Maden ilçesinde bir vatandaşın evinin yıkılmak istendiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Yetkililer, ilgili alanda güvenli konut üretimi planlandığını ve iddialardaki vatandaşın buradaki mülkiyet durumunun olmadığını belirtti.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı haber ajansları tarafından servis edilen; 'Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından, Maden ilçesinde belirlenen 'Rezerv Yapı Alanı'nda vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşması amacıyla 255 adet konut üretilmesi planlanmaktadır. Yapılan incelemelerde, iddialarda yer alan vatandaşımızın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliği bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili yapının tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlı olduğu ve haberde yer verilen vatandaşımızın bu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet ettiği belirlenmiştir. Buna rağmen; söz konusu vatandaşımızın da mağdur olmaması adına, Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde kendisine bir barınma imkanı sağlanmıştır. Haberi bir 'dezenformasyon aracı' olarak kullanarak, vatandaşlarımızı asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutumla servis edilen içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

