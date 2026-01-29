Haberler

Elazığ'da restoranlara silahlı saldırı kamerada; 6 tutuklama

Güncelleme:
Elazığ'da iki restorana düzenlenen silahlı saldırının ardından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ELAZIĞ'da 2 restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak'ta İcadiye Mahallesi Sarısaltık Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 restorana silahlı saldırı olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden suça sürüklenen 2 çocuk tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında, suça sürüklenen çocuklara olayda kullanılan silahları temin ederek, azmettirdikleri belirlenen 6 şüpheli de 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, Nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarıldıkları şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, düzenlenen silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
