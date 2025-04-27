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Elazığ'daki Depremin Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Elazığ'daki Depremin Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin anı, bir oto galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların sallandığı anlar yer alıyor.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya Caddesi'nde bulunan bir oto galerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, depremle birlikte araçların sallandığı anlar yer aldı.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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