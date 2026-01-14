Haberler

Elazığ'da yolcu otobüsünün dinlenme tesisine çarpması güvenlik kamerasında


Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün buzlanma nedeniyle kayarak dinlenme tesisine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenice köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza otobüste ve dinlenme tesisinde hasara yol açtı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Kayıtlarda otobüsün bir süre kayması daha sonra dinlenme tesisinin duvarına çarpıp durması yer alıyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel


