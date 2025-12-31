Elazığ'da yoğun kar etkili oluyor

Elazığ'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

İl genelinde sabah başlayan ve zaman etkisini artıran yoğun kar nedeniyle cadde ve sokaklar, park ve bahçeler beyaza büründü.

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Elazığ Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışını ve okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.