Elazığ'da yoğun kar etkili oluyor
Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, cadde ve sokakları kaplayarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla tedbir alırken, çocuklar kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.
İl genelinde sabah başlayan ve zaman etkisini artıran yoğun kar nedeniyle cadde ve sokaklar, park ve bahçeler beyaza büründü.
Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
Elazığ Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kar yağışını ve okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel