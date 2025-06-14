Elazığ'da Yılanın Balık Avlama Anı Kamerada

Elazığ'da yılanın balık avı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yılanın balık avı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Sivrice ilçesinde bulunan su kanalında yaşandı. Suyun içinde bulunan yılan, dikkatle izlediği balığı tek hamlede avladı. Bir süre ağzında balıkla suda süzülen yılan, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.