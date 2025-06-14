Elazığ'da Yılanın Balık Avlama Anı Kamerada
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir yılan, su içerisindeki balığı avlarken cep telefonu kamerasına yakalandı. Olay, yılanın dikkatle izlediği balığı tek hamlede yakalamasıyla dikkat çekti.
Elazığ'da yılanın balık avı kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yılanın balık avı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Sivrice ilçesinde bulunan su kanalında yaşandı. Suyun içinde bulunan yılan, dikkatle izlediği balığı tek hamlede avladı. Bir süre ağzında balıkla suda süzülen yılan, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.