Denetimde ele geçirilen yavru makak maymunu koruma altına alındı

TARIM ve Orman Bakanlığı, Elazığ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde ele geçirilen yavru makak maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Minik bir misafirimiz var. Elazığ'da DKMP ekiplerimizin ihbar üzerine gerçekleştirdiği denetimde makak maymunu ele geçirildi. Yavru maymun veteriner hekimlerimizin kontrollerinin ardından koruma altına alındı" denildi.

Haber: ANKARA,