Elazığ İl Sağlık Müdürü Gecekuşu Keban Devlet Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu
Elazığ İl Sağlık Müdürü Emrah Gecekuşu, yapımı devam eden Keban Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Elazığ İl Sağlık Müdürü Emrah Gecekuşu, yapımı süren Keban Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Gecekuşu, beraberindekilerle yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaatını ziyaret ederek, inceleme yaptı.
Geçekuşu, hastane inşaatında gelinen aşamayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan