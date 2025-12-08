Haberler

Elazığ'da Yangın Sonrası Belediye Otobüsüne Çarpan Sürücü Kameralara Yansıdı

Elazığ'da Yangın Sonrası Belediye Otobüsüne Çarpan Sürücü Kameralara Yansıdı
Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 9 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangını öğrenip hızla evine giden sürücünün, belediye otobüsüne çarpması sonucu yaralanan olmadı.

ELAZIĞ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan 9 kişi etkilenirken yangın haberini alıp hızla kamyonetiyle evine gitmeye çalışan kişi, belediye otobüsüne çarptı. Yaralanın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güneykent Mahallesi 2'nci Etap'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 9 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan, yangının çıktığını öğrenince kamyonetiyle hızla evine gitmeye çalışan sürücü, yanlış yönden girdiği kavşakta, geçmeye çalıştığı Elazığ Belediyesi'ne ait halk otobüsüne yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title