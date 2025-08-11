Elazığ'da Yangın: Tarihi Kervansaray ve Eve Sıçradı

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntılarına ve bir eve sıçradı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda başlayıp tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntıları ile bir eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Denizli Köyü'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntılarının bulunduğu alana ve bir eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Keban ve Ağın Belediyesi itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu kervansaray ile evde kısmen hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.

