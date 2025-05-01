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Elazığ'da Yangın: Ahır ve Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Elazığ'da Yangın: Ahır ve Depo Kullanılamaz Hale Geldi
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Elazığ'ın Karşıbağ köyünde gece saatlerinde çıkan yangın, bir ahır ve depo gibi yapıları kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Karşıbağ köyünde çıkan yangında bir ahır ve depo, kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mollakendi Beldesine Bağlı Karşıbağ köyünde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir evin ahır, depo ve kiler olarak kullanılan bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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