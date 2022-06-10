Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi - Haberler

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Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi Elazığ'da sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.

Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.

Elazığ'da koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde kırsal alanlarda ve dağlık bölgelerde görünmeye başladı. Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez sürü halinde görüldü. Yaban keçi sürüsü yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra gözden kayboldu.

Yaban keçisi sürüsü ise cep telefonu ile kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

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