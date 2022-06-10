Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi - Haberler

Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.

Elazığ'da koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde kırsal alanlarda ve dağlık bölgelerde görünmeye başladı. Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez sürü halinde görüldü. Yaban keçi sürüsü yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra gözden kayboldu.

Yaban keçisi sürüsü ise cep telefonu ile kaydedildi.