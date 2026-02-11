Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheliden 20'si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 87 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son 20 günde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda, 2 kilo 130 gram kannobinoid, 661 gram kokain, 273,25 gram esrar, 118 gram metamfetamin, 857 sentetik ecza, 5 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi, 87 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 61'ine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla sebest bırakıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
