Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Tutuklama
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 113 şüpheliden 19'u tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 113 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ayda, uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 85 gram sentetik kannabinoid, 170 gram metamfetamin, 141,51 gram esrar, 1291 sentetik ecza maddesi, 3 hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 kartuş ele geçirildi, 113 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sına adli kontrol tedbiri uygulandı, 88'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.