Elazığ'da üniversite öğrencilerinden sahipsiz kedilere mama desteği

Elazığ'da üniversite öğrencileri, sahipsiz kediler için belirli noktalara mama bıraktı.

Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Patili Dostlar Topluluğu", farkındalık oluşturmak amacıyla sahipsiz kedilerin beslenmesine yönelik etkinlik düzenledi.

Harçlıklarından topladıkları paralarla kediler için mama temin eden öğrenciler, mamaları kentin belirli noktalarına bıraktı.

Öğrenciler, bu sırada karşılaştıkları bazı kedileri de elleriyle besledi.