Elazığ'da kardan kapanan 148 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 407 köy yolundan 148'i yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yollarının açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında kapalı köy yollarından 148'i ulaşıma açıldı.

Ekipler, merkeze bağlı 30, Ağın'da 3, Arıcak'ta 4, Alacakaya'da 5, Baskil'de 26, Maden'de 20, Karakoçan'da 71, Kovancılar'da 56, Keban'da 16, Palu'da 22 ve Sivrice'de 6 köy yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.