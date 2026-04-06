Keban'da TÜBİTAK Bilim Söyleşisi düzenlendi
Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşisi'nde Doç. Dr. Asıf Yokuş, matematik üzerine sunum yaptı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşisi gerçekleştirildi.
Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından okulda düzenlenen programda, Fırat Üniversitesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asıf Yokuş, sunum yaptı.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan