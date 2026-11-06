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Elazığ'da trafik parkında 245 öğrenci ve 27 öğretmene eğitim verildi

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Elazığ'da 2-5 Kasım'da Ulukent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitime 245 öğrenci ve 27 öğretmen katıldı. Programda trafik kuralları, güvenli yaya davranışları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı; öğrencilere kırmızı düdük ve dedektif kartı dağıtıldı.

Elazığ'da 245 öğrenci ve 27 öğretmene teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-5 Kasım'da Ulukent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenlendi.

Kızılay Anaokulu, Kazım Karabekir İlkokulu, Hilalkent İlkokulu ve İhsan Tangülü Ortaokulundan 245 öğrenci ile 27 öğretmenin katıldığı eğitimlerde trafik kuralları, güvenli yaya davranışları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Program sonunda öğrencilere trafik bilincini pekiştirmek amacıyla kırmızı düdük ve dedektif kartı dağıtıldı.

Kaynak: AA
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