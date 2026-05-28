Elazığ'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 44 EK 554 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Çemişgezek kavşağında M.B'nin kullandığı 23 EE 439 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen